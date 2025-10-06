TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette, Bozok Genç TEMA Topluluğu’nun yürüttüğü çalışmalar ve çevre projeleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Ünides Projesi kapsamında üniversite kampüsünde uygulanacak çevre etkinlikleri üzerine fikir alışverişi yapıldı.

TEMA Vakfı temsilcileri, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar adına Çanakkale ağaçlandırma sahalarına bağışlanan fidanların sertifikasını da takdim etti.

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği, ziyaretten sonra yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Doğa için el ele, daha yeşil bir gelecek için birlikteyiz”