TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği ve Yozgat Bozok Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu, Yozgat Belediyesi Kreşi iş birliğiyle orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda etkinlik düzenleyecek. Etkinlik, Cuma günü saat 09.30’da başlayacak.

“Orman Yangınlarına Karşı Bilinçlen, Doğayı Koru!” sloganıyla düzenlenecek programa, kreş öğrencileri ve gönüllü çevre dostları katılacak.

Etkinlikte çocuklara orman yangınlarının sebepleri ve sonuçları anlatılacak, ardından doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek. Ayrıca fidan dikimi, eğitsel oyunlar ve çevre temizliği gibi etkinliklerle doğaya karşı duyarlılık kazandırılması hedefleniyor.

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdulkadir Karaduman, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Ormanlar bizim nefesimizdir. Bir kıvılcımın nelere mal olabileceğini çocuklarımızla birlikte fark edeceğiz. Doğaya duyarlı bir nesil için birlikte adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.