Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerinden güç alan TEMA Vakfı, Akdağmadeni’nde çalışmalarına başladı. İlçe Sorumlusu Mesude Değerli, vakfı temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirtti.

Değerli, yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde 1 milyon 200 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı’nı ilçemizde temsil etmek benim için büyük bir mutluluk. İlçemizin toprakları başta olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunması konusunda gönüllü ekibimle var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya davet ediyorum” dedi.

Değerli açıklamasında şunları söyledi: “TEMA Vakfı Yozgat Akdağmadeni İlçe Sorumluluğu ekibi, verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği yapacak ve vakfın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracak.”

TEMA vakfının çalışmaları hakkında bilgiler veren Değerli, “1992 yılında Toprak Dede merhum Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede merhum A. Nihat Gökyiğit tarafından kurulan TEMA Vakfı, topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşmeyle mücadelede toplumsal duyarlılığı artırmayı, doğal varlıkları korumayı ve koruyucu çözümler üretmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Vakfın çalışmaları arasında; mera ve toprak yasalarının kanunlaşması, 324 davadan 187’sinin kazanılması, 42 milyondan fazla fidan dikimi, 700 milyon meşe palamudu ekimi, 489 kırsal kalkınma ve koruma projesi yer alıyor. Ayrıca doğa eğitimleri ve farkındalık çalışmalarıyla 7 milyondan fazla öğrenciye ulaşan TEMA Vakfı, 280 binden fazla öğretmene ve 35 bini aşkın kamu görevlisine çevre eğitimi sağladı. Vakfın çabaları, 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası tarafından verilen Yaşam İçin Toprak | Land for Life ödülüyle de uluslararası düzeyde takdir edildi” ifadelerini kullandı.