Tahmini Okuma Süresi: dakika

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği tarafından Spor Vadisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Cumhuriyetin 100. yılı büyük bir coşku ile kutladı.

Spor Vadisi’nde yapılan Cumhuriyet Kampı’na TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, Merkez İlçe Sorumlusu Ömer Rıza Zararsız, Genç TEMA Başkanı Merve Selcan Akgül, TEMA görevlileri, öğretmenler ve TEMA gönüllüsü 60 kişi katıldı.

İLK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İki farklı bölümden oluşan Cumhuriyet Kampı’nın ilk bölümü herkese açık olarak yapıldı. TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman açılış konuşmasında Cumhuriyet Kampı’nın bir ilk olduğuna vurgu yaparak; “TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği olarak gönüllülerimize unutulmaz anlar yaşatmak istiyoruz. Yönetimimizle beraber karar verdiğimiz Cumhuriyet Kampımız Yozgat’ta bir ilk. Bu etkinliğin mutfak kısmında çok büyük emek var. Burada bulunduğumuz bu alanın tahsisini yapan ve her konuda bize destek olan Yozgat Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Süreçte her an fikir alışverişi yaptığımız ve her bir ayrıntısını beraber organize ettiğimiz tüm yönetimimize emekleri için teşekkür ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Cumhuriyet Kampımızda amacımız hem Cumhuriyetimizin 100. yılına özel etkinlikler yapmak, hem de doğayla bağlarımızı daha da güçlendirmektir. Bugün, hepimiz birlik ve beraberlik içinde, Cumhuriyetimizin değerini daha iyi anlamalı, bu mirası gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu hissetmeliyiz. Cumhuriyet Bayramı'mızın 100. yılını en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

“ETKİNLİKLERİMİZ SÜRECEK”

TEMA Vakfı’nı ve çalışma alanlarını anlatan TEMA Vakfı Merkez İlçe Sorumlusu Ömer Rıza Zararsız, çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyleyerek; “Yozgat’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Kampı yapıyoruz. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. TEMA Yozgat olarak yıl içerisinde birçok etkinlik yapıyoruz ve çalışmalarımızda özgün içerik oluşturmaya dikkat ediyoruz. Doğa eğitim programları, sıfır atık projeleri, doğa şenlikleri, doğada el işçiliği atölyesi, meşe palamututüpleme etkinlikleri bunlardan bazıları. Etkinliklerimiz ve çalışmalarımızdan haberdar olmak için bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“DOĞA İLE UYUMLU YAŞAMALIYIZ”

TEMA Vakfı İl Etkinlik Koordinatörü Ziya Aslan kamp yapma tekniklerini deneyimleriyle birleştirerek anlattı. Doğada yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu ifade eden Aslan, “Doğa ile uyumlu yaşamalıyız. Doğada kamp yapmak istiyorsak gerekli ekipmana sahip olmalıyız. Ayrıca bazı konularla ilgili teknik bilgimizde olması gerekir. Çadır kurulumu, kampta dikkat edilmesi gerekenler, gece yürüyüşünde bilinmesi gerekenler, gece arazide giderken yön bulma teknikleri, kampta ateş yakma ve doğru odun seçimi konularında bilgi sahibi olmamız gerekir” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından uygulamalı olarak katılımcılara çadır kurumu ve kamp ekipmanı tanıtımını yaptı.

DENEYİMLERİNİ ANLATTI

Cumhuriyet Kampı Lideri Alperen Yüce ise geçmiş kamp deneyimlerini anlatarak kamp yapmanın insana sağladığı faydalar hakkında bilgi verdi. Yüce, “Doğanın insana değil, insanın doğaya ihtiyacı var. Doğayla bağlarımızı güçlendirdiğimiz anlardan biriside yapılan kamplardır. Doğaya saygılı olarak kurallara uyarak yapılan kamplar bireyin iç dünyasına da bir yolculuktur” dedi.

“DOĞA SEVGİSİNİ AŞILIYORUZ”

Yozgat Bozok Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu Başkanı Merve Selcan Akgül ise okulların açılması ile etkinliklerinin başladığını ve yeni etkinliklerle yoluna devam edeceklerini söyleyerek “Genç TEMA olarak eğitim gönüllülerimiz var. Okullara gidiyorlar ve doğa odağında bir ders saati sürede eğitimler veriyorlar. Oyun atölyelerimiz ile çocuklara doğa sevgisini oyunlarla aşılıyoruz. Meşe palamutu toplama ve meşe tüpleme eğitimlerimiz oluyor. Doğa yürüyüşlerimiz ile doğada unutulmaz anılar bırakıyoruz. Stant çalışmalarımızla tematik etkinliklerde farkındalık oluşturuyoruz. Doğa şenlikleri etkinliklerimiz ile hem eğleniyoruz hem de doğa konularını yerinde öğreniyoruz. Etkinliklerimizden haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz” diye konuştu.

DOLU DOLU ETKİNLİK

Tarih odağında katılımcılara sohbet eden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hurşit Yiğit bugünü doğru anlamlandırabilmek için geçmişi iyi bilinmesinin gerektiğine vurgu yaptı. Yiğit konuşmasında, Atatürk’ün hayatı ve yaşadıkları, milli mücadele dönemi ve o dönemin zorlukları, Cumhuriyetin ilanı ve sonrasında olan gelişmelerle ilgili katılımcılara bilgi aktardı.

Tarih sohbetinin ardından etkinlik ney dinletisi ile devam etti. Neyzen Halil İbrahim Güneşer, katılımcılara duydu dolu anlar yaşattı. Kulakların pasını silen ve dinleyenleri gönülden etkileyen ney dinletisinin ardından etkinlik milli mücadele dönemi ve Cumhuriyet ilanı ile ilgili konulardan oluşturulan bilgi yarışmasıyla devam etti. Müzisyen Metin Meriç gitarıyla birbirinden güzel parçalar söyleyerek geceye renk kattı. Müzik dinletilerinin ardından Cumhuriyetle ilgili film gösterimi yapılarak ilk etap sonlandırıldı.

Etkinliğin ikinci etap ise gece yürüyüşüyle başladı. Ekipmanlarını alan 40 kişi gece arazide yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında belirli noktalarda gece gözlemi yapıldı. Katılımcılar yürüyüş ve gözlemlerle unutulmaz bir gece geçirdiler. Sabah gün doğmadan önce uyanan katılımcılar güneşin doğusunu beraber izlediler. Bol bol fotoğraf çekinerek bu anları ölümsüzleştirdiler. Etkinlik, değerlendirme toplantısı ve kapanışla sona erdi.