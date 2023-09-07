Temsilci Karaduman, “İhmal ve dikkatsizliklerden kaynaklanan yangınların önüne geçmek amacıyla farkındalığın artırılması için desteğinize ihtiyacımız var” dedi.

Karaduman yaptığı açıklamada, “Siz de İstanbul Maratonu’nda orman yangınları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Daha Yanmadan Orman Yangınları Eğitim ve Farkındalık Projemiz’ için ister bireysel olarak ister kurumunuzdaki çalışma arkadaşlarınızla birlikte takım halinde koşmak ister misiniz. Daha yanmadan birlikte harekete geçelim. Çünkü önlemek, söndürmekten daha kolay” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)