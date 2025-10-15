Mezun TEMA Koordinatörü İlteriş Kutlu Önal liderliğinde düzenlenen etkinlikte, 4-B sınıfı öğrencileriyle birlikte meşe palamudu tüplemesi yapıldı. Etkinliğe sınıf öğretmeni Hakan Ertaş ev sahipliği yaptı.

Program kapsamında öğrencilere, TEMA Vakfı’nın kuruluş amacı, vizyonu ve doğayı koruma faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Çocuklara, TEMA’nın erozyonla mücadele, kuraklıkla savaş, toprağın korunması ve sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaları anlatıldı.

İlteriş Kutluğ Önal öğrencilere meşe ağacının ekosistemdeki rolünü tanıtarak, meşenin toprağı tutma gücü, orman ekosistemine katkısı ve birçok canlıya yaşam alanı sunması gibi özelliklerini paylaştı. Öğrenciler, palamutların toprakla buluşma sürecini adım adım gözlemleyip kendi elleriyle tüpleme işlemini gerçekleştirdi.

Etkinlikte ayrıca, erozyon ve kuraklık konularının çevre üzerindeki etkileri üzerinde durularak suyun verimli kullanımı, atıkların azaltılması ve doğayı korumanın önemi vurgulandı. Çocuklar, çevreyi korumanın bireysel bir sorumluluk olduğunu öğrenirken, doğayla bağ kurmanın keyfini yaşadı.

Doğayla iç içe geçen bu etkinlik, öğrencilerin büyük ilgisiyle tamamlandı. Program, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Etkinlik sonrasında Okul Müdürü Talip Çakır ve öğretmen Hakan Ertaş ile bir araya gelen TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği ekibi, ilerleyen dönemlerde doğa eğitimi ve çevre farkındalığına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “Bizleri misafir eden ve doğa sevgisinin küçük kalplerde filizlenmesine vesile olan Hakan Ertaş öğretmenimize teşekkür ederiz. Çocuklarımızın doğayla bağ kurduğu her an, geleceğe umutla atılan bir adımdır. Yaşamak için yaşatmaya gönüllüyüz” ifadelerine yer verildi.