TEMA Vakfı’nın her yıl Ağustos ayında düzenlediği Saha Koordinasyon Toplantısı, bu yıl 13-16 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul Özyeğin Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye genelinden 81 ilden, il, ilçe ve mahalle sorumluları, Genç TEMA temsilcileri ile Mezun TEMA Koordinatörlerinden oluşan yaklaşık 450 gönüllü katıldı.

Yozgat’ı temsilen İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, İl Temsilci Yardımcısı Kevser Dişlitaş, Merkez İlçe Sorumlusu Ömer Rıza Zararsız, Mezun TEMA Koordinatörü İlteriş Kutluğ Önal ve Yozgat Bozok Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu Başkanı Sevgi Oruç toplantıda yer aldı.

Program kapsamında tamamlanan dönemin değerlendirmesi yapıldı, TEMA Vakfı’nın stratejik hedefleri paylaşıldı.

Orman yangınları, iklim değişikliği, tarımın mevcut durumu, sosyal etki, ekomitoloji ve agroekoloji gibi konular ele alınırken, atölye çalışmaları ve bölgesel buluşmalar gerçekleştirildi. Toplantı, “Eko Eko Eko” belgeseli gösterimi ve genel değerlendirme oturumuyla tamamlandı.

Yozgat İl Temsilciliği toplantıda, son bir yılda gerçekleştirdiği doğa yürüyüşleri, doğa şenlikleri, kamplar, gece yürüyüşü, bisiklet organizasyonları, iklim değişikliği ve eylem kampları gibi projeleri paylaştı.

TEMA Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, Yozgat’ta doğa odaklı farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Yeni projelerimizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. İl Yönetimimizle birlikte bu yıl da birçok farklı projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz” dedi.