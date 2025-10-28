TEMA Vakfı Yozgat Şube Başkanı Abdullah Abdulkadir Karaduman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında “Geceye Değil, Geleceğe Yürüyoruz” temalı yürüyüş etkinliği düzenleyeceklerini açıkladı.

Karaduman, yürüyüşün, Cumhuriyet’in 102. yılına özel doğa yürüyüşü formatında gerçekleştirileceğini belirterek, katılımcıların sadece adım atmakla kalmayıp, aynı zamanda geleceğe nefes olacak fidanları da toprakla buluşturacağını ifade etti.

Karaduman, “Cumhuriyetimizi, doğanın kalbinde, umut dolu adımlarla kutlayacağız. Geceye değil, aydınlık yarınlara ve Cumhuriyetin ışığına yürüyoruz” dedi.

Karaduman açıklamasında şunları söyledi: “Yürüyüş, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 17.30’da Yozgat Çamlığı Milli Parkı – Doğa Eğitim Merkezi önünden başlayacak. Katılımcılar, yıldızların altında seyir terasına ulaşacak, burada kısa bir mola verdikten sonra başladıkları noktaya geri dönecek.”

Karaduman, etkinlikle ilgili olarak, Cumhuriyetin ışığı ve doğanın gücüyle geleceğe umutla yürüyeceklerini vurgulayarak, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Karaduman, “Cumhuriyetin ışığıyla, doğanın gücüyle, geleceğe umutla… Hep birlikte geceye değil, geleceğe yürüyoruz.”