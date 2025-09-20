TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, doğa ve çevre konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilirken, TEMA Vakfı’nın faaliyet alanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, belediye ile ortaklaşa yürütülebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda özellikle su varlıklarının korunması ve suyun verimli kullanımı konularına dikkat çekildi. Su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Ziyarete TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, İl Temsilcisi Yardımcısı Kevser Dişlitaş, Merkez İlçe Sorumlusu Ömer Rıza Zararsız, Mezun TEMA Koordinatörü İlteriş Kutluğ Önal ve İl Yönetiminden Arzu Köylüoğlu ile Muhammed Doğru katıldı.

Görüşme sonunda Başkan Arslan’a, TEMA Vakfı’na bağışlanan fidanların sertifikası takdim edildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, doğa dostu projeler açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.