İl Temsilcisi Karaduman, “11 Eylül 1992’den bu yana başta toprak olmak üzere doğayı korumanın, gönüllülüğün, dayanışmanın ve tüm canlıları sevmenin önemine her zaman inandık” dedi.

Karaduman yaptığı açıklamada, “Bu inançla, toprak dedemiz Hayrettin Karaca ve yaprak dedemiz Ali Nihat Gökyiğit’in ışığında yeşile olan yolculuğumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Kurucularımızın sahip çıkılmaya değer bir miras olarak bize bıraktığı Tema Vakfı dün olduğu gibi, bugün ve gelecekte de dalları, yaprakları ve gölgesinde bilgiye verdiği önemle; kocaman bir yaşam ağacı olarak köklenmeye devam edecek. Yaşanabilir bir gelecek için birlikte çalıştığımız tüm gönüllülerimize, bağışçılarımıza, kamu ve özel sektördeki tüm destekçilerimize, öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza gönülden teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

TEMA Vakfı’nın çalışmalarından bahseden Karaduman, “Ağaçlandırmaya bakışımız ormanlar bir ekosistem olarak doğaya ve insanlara çok sayıda hizmet sunarlar. Bu hizmetler orman ekosistem hizmetleri adı altında habitat sağlama, oksijen üretimi, su üretimi, toprak koruma, biyolojik çeşitlilik, karbon depolama, besin döngüsü, odun üretimi, havayı temizleme, rekreasyon, eğitim gibi çok sayıda hizmetten oluşur. Küresel orman varlığı insan faaliyetleri sonucunda 1990-2020 yılları arasında 420 milyon hektar alan değişik amaçlarla tahrip edilmiştir. Sunduğu ekosistem hizmetlerinin önemi ve küresel boyutta orman varlığındaki azalış, ormanların korunması başta olmak üzere yeni ormanlar kurmak maksadı ile ağaçlandırma çalışmalarının önemini ortaya koyuyor. Vakfımızca yürütülen ağaçlandırma projeleri başta erozyonla mücadele olmak üzere ormanların ve sunduğu hizmetlerin korunması ile ağaçlandırma çalışmalarının önemi konusunda halkta farkındalık yaratılması amacı ile sürdürülen örnek çalışmalardır” dedi.

Karaduman, ağaçlandırma projeleri kapsamında, hatıra ormanları, 81 İlde 81 orman (2023- 2028), ağaçlandırma sahaları, tamamlanan projeler başlıkları altında projeler bulunduğunu söyledi.

Karaduman, Orman projeleri kapsamında ise Hayrettin Karaca Doğal Yaşlı Ormanlar Projesi, A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi yer alıyor dedi.