Kötü amaçlı yazılımların yalnızca cihazın performansını düşürmekle kalmadığı, aynı zamanda kişisel bilgileri çaldığı, kullanıcıyı istenmeyen reklamlarla rahatsız ettiği ve veri sızıntısına yol açabildiği belirtildi.

Kendi Kendine Açılan Ekranlar

Virüs bulaşan cihazlarda, kullanıcı tarayıcı ya da uygulama açmasa bile ekrana aniden pencereler gelebilir. Bu pencereler çoğu zaman kapanması zor reklamlar içerir ve kullanıcıyı üçüncü taraf sitelere yönlendirebilir. Özellikle “teknik destek arayın” gibi mesajlar dolandırıcılık girişimlerinin işareti olabilir.

Kendi Kendine Yüklenen Uygulamalar

Telefonunuzda sizin yüklemediğiniz, tanımadığınız uygulamalar görülüyorsa bunlar zararlı yazılım olabilir.

Hesap makinesi, takvim veya duvar kâğıdı gibi sıradan görünen uygulamalar bile kötü amaçlı yazılım barındırabilir.

Böyle bir uygulama fark edildiğinde, hemen kaldırılması ve sistem taraması yapılması öneriliyor.

Telefonunuz Yavaşlıyorsa

Cihazın sık sık ısınması, pilin normalden hızlı bitmesi ve performans düşüklüğü, arka planda çalışan virüslerin işareti olabilir.

Bu yazılımlar kişisel bilgileri toplayarak saldırganlara iletir ve cihazın hem işlemcisini hem de bataryasını zorlar.

Veri Kontrolünün Çıkması

Arka planda sürekli veri aktaran kötü amaçlı yazılımlar, mobil internet kullanımını yükseltebilir.

Ayarlardan veri tüketimi kontrol edilerek olağan dışı artışlar fark edilebilir.

Özellikle sistem odaklı görünen uygulamalarda yüksek veri tüketimi dikkat çekici bir işarettir.

Bilinmeyen Yazılım İşlemleri

Virüsler, cihazda beklenmedik değişikliklere yol açabilir.

Tarayıcının ana sayfasının kendiliğinden değişmesi, telefondan habersiz mesaj gönderilmesi veya banka hesaplarında olağan dışı hareketler görülmesi bu belirtiler arasında sayılıyor.

Casus yazılımlar, tuş hareketlerini izleyerek kullanıcı adı, şifre ve finansal bilgileri ele geçirebilir.

Böyle bir durumda bankayla hemen iletişime geçilmesi ve şifrelerin değiştirilmesi gerekiyor.

Telefonunuzu Korumak İçin

Uygulamaları yalnızca resmi mağazalardan indirin

Düzenli antivirüs taraması yapın.



Şüpheli bağlantılardan uzak durun.



Uygulama izinlerini kontrol edin.