Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı, kullanıcı onayı olmadan banka hesaplarından para çeken 6 tehlikeli uygulamayı açıkladı. Uzmanlar, bu uygulamaların derhal telefonlardan silinmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cep telefonları üzerinden pek çok işlem kolaylıkla yapılabiliyor. Ancak bu kolaylık, siber suçlular için de yeni fırsatlar yaratıyor. Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA), mobil cihazlardan izinsiz para çeken 6 yeni uygulamayı tespit ederek kullanıcıları bilgilendirdi.

Ajansın yayımladığı rapora göre, söz konusu uygulamalar kullanıcı onayı olmadan uygulama içi satın almalar gerçekleştirerek banka hesaplarından para çekiyor. Bu uygulamaların, ilk etapta zararsız gibi görünüp daha sonra yapılan güncellemelerle zararlı yazılım içerdiği belirtildi.

ENISA, bu uygulamaları telefonlarında bulunduran kullanıcıların, vakit kaybetmeden üyeliklerini iptal etmeleri ve uygulamaları cihazlarından tamamen kaldırmaları gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, mobil uygulama mağazalarının uygulamaları ilk başta güvenlik kontrollerinden geçirerek yayınladığı, ancak sonradan yapılan güncellemelerle uygulamalara zararlı içeriklerin eklendiği ifade edildi. Uzmanlar, uygulama mağazalarının zararlı güncellemeleri tespit ettikten sonra uygulamaları kaldırdığını, ancak bu sürede uygulamayı indiren kullanıcıların tehlike altında kalabileceğini belirtiyor.

İŞTE AVRUPA BİRLİĞİ SİBER GÜVENLİK AJANSI'NIN AÇIKLADIĞI O 6 UYGULAMA:

Auto Picture Cut

Square Blur Photo

Square Photo Blur

Smart Photo Blur

Super Call Flash

Smart Call Flash

Telefonlarında bu uygulamaların yüklü olduğunu fark eden kullanıcıların, güvenliklerini sağlamak için derhal uygulamaları silmeleri tavsiye ediliyor.