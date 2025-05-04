Özellikle “Numaram değişti” mesajlarıyla başlayan bu yeni yöntem, kullanıcıları hem maddi hem de manevi zarara uğratabiliyor. Dolandırıcılar, tanımadıkları kişilere bir yakınıymış gibi mesaj göndererek “Telefonum bozuldu, bu benim yeni numaram” ifadeleriyle güven kazanmaya çalışıyor. Ardından ise, “Kredi kartıma ulaşamıyorum, benim yerime ödeme yapar mısın?” ya da “Hesabıma erişemiyorum, şu IBAN'a para gönderebilir misin?” gibi taleplerde bulunarak mağdur yaratıyorlar.

Yetkililer, bu tür mesajlara asla yanıt verilmemesi gerektiğini vurgularken, özellikle sosyal medya hesapları herkese açık olan bireylerin daha fazla hedef haline geldiğini belirtti. Mesajın gerçekten tanıdığınız bir kişiye ait olup olmadığını doğrulamak için, kişinin eski ve rehberinizde kayıtlı numarasını aramanız tavsiye ediliyor.

Dolandırılmamak için uzmanlardan önemli uyarılar:

Tanımadığınız numaralardan gelen mesajlara temkinli yaklaşın.

Herhangi bir para talebinde bulunan kişiye doğrudan para göndermeyin.

Kimlik doğrulaması yapmadan özel bilgilerinizi paylaşmayın.

Emniyet birimleri, şüpheli mesajların ekran görüntülerinin alınarak yetkililere bildirilmesini istiyor. Bilgi güvenliği konusunda farkındalık sahibi olunması gerektiği özellikle vurgulanıyor.