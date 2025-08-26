Cep telefonlarını gece boyunca şarja bırakmak, çoğu insan için alışkanlık haline gelmiş durumda. Ancak teknoloji uzmanları, bu uygulamanın aslında cihazlara faydadan çok zarar verdiğini belirtiyor.

Telefona Zarar Veriyor

Uzmanlara göre, akıllı telefonları sabaha kadar şarjda bırakmak lityum iyon piller için “yapılabilecek en kötü şeylerden biri” çünkü telefon %100 şarj seviyesine ulaştığında tamamen durmak yerine “yavaş şarj” moduna geçiyor.

Bu da cihazın gece boyunca tekrar tekrar elektrik akımı almasına ve pil hücrelerinin normalden daha hızlı yıpranmasına neden oluyor.

Uzmanlar Bu Durumu Şöyle Açıklıyor:

“Bunu sürekli dolu bir bardağa su eklemek gibi düşünün. Pil, fazla şarjı tolere etmek için sürekli çalışıyor ve bu da ömrünü kısaltıyor.”

Elektirik Faturanız Fazla Gelmesin

Gece boyunca şarjda bırakılan telefonlar, gereksiz enerji tüketimine yol açarak elektrik faturalarını da artırabiliyor.

Üstelik akıllı telefon pillerini değiştirmek de kolay değil. Profesyonel onarım gerektiren pil değişimlerinin maliyeti yüzlerce lirayı bulabiliyor.

Telefonu Doğru Şarj Etmenin Yolları

Teknoloji uzmanları, telefonların pil sağlığını korumak için şu önerilerde bulunuyor:

Şarj seviyesini %20 ile %80 arasında tutun.



Telefonunuzu gün içinde şarj edin ve %100’e ulaştığında fişi çekin.

Uzun süreli şarjdan kaçının.



Mümkünse telefonunuzun ayarlarındaki “pil koruma” veya “optimize edilmiş şarj” özelliklerini aktif hale getirin.

Akıllı Özellikler Pili Koruyor

Günümüzde birçok akıllı telefon, pil sağlığını korumak için özel yazılımlar kullanıyor.

Apple’ın Optimize Edilmiş Pil Şarjı ve Samsung’un Pil Koruma modu, kullanıcıların günlük alışkanlıklarını öğrenerek şarjı yüzde 80 seviyesinde tutuyor ve tam dolumu yalnızca gerçekten ihtiyaç olduğunda gerçekleştiriyor.