Deprem uyarı sistemlerinin nasıl aktif edileceği, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Android ve iOS cihazlarda deprem bildirimi almak için yapılması gerekenler ise şu şekilde…

Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresindeki illerde büyük bir şekilde hissedildi. Uzmanlar, artçı sarsıntıların devam edebileceği konusunda uyarıda bulunurken, vatandaşlar, telefonlarından deprem uyarısı alabilmek için sistemlerini nasıl aktif edeceklerini araştırmaya başladılar. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması, deprem uyarı sistemlerini etkin bir şekilde kullanmanın önemini artırıyor.

Deprem uyarı sistemleri, kullanıcıların telefonlarına olası bir sarsıntı öncesinde bildirim göndererek, can ve mal güvenliğini sağlamaya yardımcı oluyor. Xiaomi, Oppo, Huawei, Samsung gibi Android cihaz kullanıcıları ve iPhone kullanıcıları, telefonlarına deprem uyarılarını almak için hangi adımları takip edeceklerini merak ediyor. İşte Android ve iOS cihazlarda deprem bildirimi nasıl açılır?

ANDROİD TELEFONLARDA DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Google tarafından geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi, Android işletim sistemine sahip telefonlarda ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Bu sistem, cihazların ivmeölçer sensörleri sayesinde sarsıntıyı algılar ve kullanıcıya anında bildirim gönderir. Deprem uyarılarının doğru şekilde iletilebilmesi için cihazın Wi-Fi veya mobil veri bağlantısının aktif olması gerekir.

Android cihazlarda deprem uyarı sistemini aktifleştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzun Ayarlar menüsüne girin.

Konum seçeneğine dokunun.

Açılan menüden Gelişmiş Ayarlar bölümüne ilerleyin.

Deprem Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.

Bu adımları takip ettikten sonra, cihazınız 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremleri algılayarak, size anlık uyarılar gönderecek. Uyarılar, SharkeAlert gibi uluslararası sistemlerden alınan verilerle desteklenmektedir. Ancak, Google, her depremin algılanacağına dair kesin bir garanti vermemektedir, özellikle düşük büyüklükteki sarsıntılarda uyarı gelmeyebilir.

İPHONE (İOS) CİHAZLARDA DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Apple’ın iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazları, deprem uyarıları için "Acil Durum Uyarıları" özelliğini kullanmaktadır. Ancak bu sistem tüm kullanıcıları kapsamayabiliyor ve bölgesel ile operatör bazlı farklılıklar gösterebilir.

iPhone cihazında deprem uyarılarını almak için yapılması gerekenler:

Ayarlar uygulamasını açın.

Bildirimler bölümüne girin.

Sayfanın en alt kısmına inerek Acil Durum Uyarıları sekmesini bulun.

Bu seçeneği aktif hale getirin.

Bu ayarları yaptıktan sonra, resmi kurumlar tarafından gönderilen acil durum bildirimleri ve deprem uyarıları telefonunuza ulaşacaktır.

DEPREM BİLDİRİMİ AÇARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Konum servislerinin açık olması gerekiyor.

Wi-Fi veya mobil veri bağlantısının aktif olması gerekli.

Telefon sessizde olsa bile acil uyarılar sesli bildirim gönderebilir.

Yazılım güncellemelerinin yapılmış olması, sistemin düzgün çalışması için önemlidir.

Türkiye’deki deprem kuşağında, bu tür uyarı sistemlerinin aktif hale getirilmesi, olası bir felakette can kaybını önlemeye yardımcı olabilir. Cihazınızın ayarlarını güncelleyerek, deprem uyarılarından yararlanabilirsiniz.