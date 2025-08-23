Yeni geliştirilen güneş enerjisi teknolojisi sayesinde bu yakın gelecekte mümkün olabilir.

Advanced Functional Materials dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları iç mekan ışığından enerji toplayabilen özel güneş hücreleri geliştirdi.

Bu sayede klavye, alarm, sensör gibi küçük cihazların yalnızca ortam ışığıyla çalışması mümkün hale gelebilecek.

Perovskit Malzemeyle Dev Rahatlık

Express'in aktardığına göre, araştırmada güneş hücrelerinde, düşük maliyetli ve yüksek verimli olmasıyla bilinen perovskit malzemesi kullanıldı.

Bu malzeme, düşük güçteki iç mekan ışığını bile geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha etkili yakalıyor.

Uzmanlara göre perovskit bazlı hücreler, pillerin yerini alabilecek kadar çevre dostu ve ekonomik bir alternatif sunuyor.

Tuzak Problemine Çözüm Bulundu

Perovskit hücrelerin önündeki en büyük engel, kristal yapıdaki kusurlar yani “tuzaklar”dı. Bu tuzaklar, enerjinin akışını engelleyip hücrelerin ömrünü kısaltıyordu.

Araştırmacılar, rubidyum klorür ve bazı özel organik tuzlar kullanarak bu sorunu büyük ölçüde giderdi. Böylece güneş hücreleri, iç mekan ışığının %37,6’sını elektriğe dönüştürmeyi başardı.

100 Günde Sadece %8 Kayıp

Yapılan deneylerde, yeni nesil güneş hücrelerinin 100 gün sonunda bile performanslarının %92’sini koruduğu görüldü. Bu oran, mevcut prototiplere göre oldukça yüksek.

Bu gelişme, küçük elektronik cihazların piller olmadan çok daha uzun süre çalışabileceğini gösteriyor.

Bataryasız Geleceğin Anahtarı Olabilir

Bilim insanlarına göre milyarlarca cihaz hala pillerle çalışıyor ve bu hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilir değil.

Perovskit teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, gelecekte evimizdeki küçük elektroniklerin sadece ampullerden gelen ışıkla çalışması mümkün olabilir.