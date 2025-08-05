Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN), gerekli olan enerjinin sokakta da imkan verilmesi için "Akıllı Sokak Aydınlatması" sistemini geliştirdi.

Bakanlıktan verilen bilgilere göre, proje kapsamında mevcut halde yalnızca prototipi üretilen ve test yapılan cihazın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması nedeniyle yürütülen çalışmalar sürüyor.

Aydınlatma, sokaktaki normal aydınlatmalardan farklı olarak teknolojik imkanlarla sunulacak. Cihaza LED aydınlatma, elektrikli araç ve tekerlekli sandalye şarj üniteleri, güvenlik kamerası, dijital bilgilendirme ekranı, kablosuz internet erişim noktası ve USB telefon şarj noktaları yer edindi.

Proje yaygın hale geldiğinde ve ürünün seri üretimine geçtiğinde, elektrikli otomobiller, tekerlekli sandalyeler ve telefon veya tablet gibi teknolojik cihazlar sokak aydınlatmasına bağlanarak şarj edebilme imkanı sunuyor.

Akıllı sokak aydınlatması, üzerinde olan hava kalitesi ölçüm sensörüyle havanın kalitesini de takip etme imkanı veriyor. Aydınlatmaları kullanan vatandaşlar, cihazdaki dijital ekran üzerinden güncel haberlere, trafik yoğunluğu bilgisine ve hava durumuna da erişim kolaylığı sağlıyor.

Akıllı sokak aydınlatması, üzerinde bulunan kameralar aracılığıyla şehrin güvenliğine katkı da bulunurken herhangi bir afet ya da acil durum olduğu zaman Acil Durum Anons Sistemi sayesinde vatandaşları uyararak tehlikeyi önleyebilir. Acil durumlarda akıllı aydınlatmadaki donanım, sesli ve görüntülü olarak vatandaşların ilgisini oldukça çekiyor.

Güneş Enerjisiyle Güç İmkanı

Yapılan açıklamada yer verilen TEMSAN Başmühendisi İpek Acay, akıllı sokak aydınlatması projesiyle diğer yandan enerjinin verimli kullanılmasına imkan verirken bir yandan da vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Akıllı direkle vatandaşlarımızın enerjiye daha rahat erişmesini sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mühendis Tuğba Aydın Kart da şehir yaşamını daha sürdürülebilir ve verimli hale getirmek için yola çıktıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Cihazımızın üstünde bir hava istasyonu yer alıyor. Bu istasyon, rüzgarın yönünü ve şiddetini, hava ve gürültü kirliliğini, sıcaklık, nem ve güneş radyasyonu gibi değerleri ölçebiliyor. Direği, sokak ve yaya aydınlatması için kullanabiliyoruz. Caddeleri rahatlatmak için direk üzerinde elektrikli araç şarj istasyonu kullandık. Akülü sandalye kullanan bireyleri sokak hayatına katmak amacıyla direkte akülü sandalye şarj cihazına da yer verdik. Cihaza, USB girişi de konumlandırdık. Ayrıca, internete ücretsiz erişim de söz konusu. Güvenlik kamerası ile de şehir güvenliğini sağlamayı hedefledik."

Kart, "Aydınlatma üzerinde bulunan fotoseller sayesinde de güneş enerjisini verimli kullanıyoruz" dedi.