Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Taşdemir ve Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ersin Kolay, Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt, TEKNOFEST 2024 yarışmalarına katılacak olan yarışma topluluğunu ziyaret etti.

Dekan Prof. Dr. Yüksel Taşdemir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ersin Kolay ve Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt ile birlikte Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Fatma Nur Ortataş'ın danışmanlığında TEKNOFEST 2024 Yarışmaları kapsamında Gebze'de düzenlenecek olan "TEKNOFEST 2024 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması" ve İzmir'de düzenlenecek olan "Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması"na katılacak olan IEEE BOZOK topluluğunu ziyaret ettiler.

Aracın son durumu hakkında bir süre bilgi alan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Taşdemir, yarışmalarda başarılar diledi.