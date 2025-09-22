Sorgun Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri TEKNOFEST’te Türkiye üçüncüsü oldu.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TEKNOFEST 2025 Akıllı Ulaşım Ortaokul Kategorisi’nde Anadolu Roketleri Takımı’nın Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde ettiğini duyurdu.

Sorgun Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri Vahide Erva Akbaş, Yiğit Buğra Erdugan ve Asım Cihan, danışman öğretmenleri Aylin Dağ rehberliğinde geliştirdikleri proje ile Türkiye finallerinde dereceye girerek okullarına ve şehrine gurur yaşattı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve okul yönetimini de tebrik ederek, “Başarılarıyla bizleri gururlandıran Anadolu Roketleri Takımı’nı ve emeği geçen öğretmenimizi kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Okul yetkilileri, öğrencilerin teknolojik ve bilimsel projelere yönelmesinin önemine dikkat çekerek, TEKNOFEST gibi yarışmaların gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmeleri açısından büyük fırsat sunduğunu belirtti.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan