Yeni adresi İstanbul olan TEKNOFEST heyecanı 55 milyon lira ödül ve 85 milyon malzeme desteğiyle kaldığı yerden devam ediyor.

Dünya’nın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile teknolojinin kalbi yeniden İstanbul’da atacak.

Her yıl yeni rekorlara imza atmaya ve teknoloji tutkunlarını buluşturmaya devam eden TEKNOFEST, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen festival; İstanbul’da teknoloji ve inovasyon rüzgârı estirecek. Geleceğin odak alanlarında düzenlenen teknoloji yarışmaları, nefes kesen hava gösterileri, planetaryum, simülasyon deneyim alanları, hava ve kara aracı sergileri, eğitici atölyeler, fuar etkinlik alanları, sahne gösterileri ile dolu olan TEKNOFEST’te unutulmaz anlar yaşanacak.

Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları’nda dünyanın dört bir yanından gelen takımlar yarışacak ve teknoloji geliştirme yönünde önemli adımlar atılacak. 58 ana kategori ve 138 alt kategoriden oluşan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında takımlara, 85 milyon liranın üzerinde maddi destek ve 65 milyon liranın üzerinde ödül sunulacak.

Her yıl yeni başlıklarla zenginleşen TEKNOFEST yarışmaları, bu yıl birçok dikkat çekici temayı da kapsıyor. 2025 programına yeni eklenen yarışmalardan bazıları şöyle:

5G Konumlandırma Yarışması

Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu

Eylem Temelli Türkçe Büyük Dil Modeli Yarışması

Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması

TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması

Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması

TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması

TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması

Geleceğin Sürdürülebilir Şehirleri Hackathonu

Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye

İlki 2018'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenlenmektedir.

2018 yılında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen festivalde 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına toplamda 4 bin 333 takım, 20 bin genç başvuru yapmışken İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2019'da 19 farklı kategoride gerçekleştirilen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 122 ülkeden 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurmuştur. 2020 yılında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 84 ülkeden 20 bin 197 takım, 100 bin genç başvuruda bulunmuştur. 2021 yılında Atatürk Havalimanı'nda dördüncüsü gerçekleşen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 35 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il, 111 ülkeden 44 bin 912 takım ve 200 bin yarışmacı başvurmuştur. 2022 yılında Samsun Çarşamba Havalimanı merkezli olarak Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşen TEKNOFEST Karadeniz kapsamında geleceğin odak alanları üzerine 40 farklı teknoloji yarışması gerçekleşmiştir. Bu yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 154 binden fazla takım ve 600 binden fazla yarışmacı başvurmuştur. Aynı sene içerisinde ülke sınırlarını aşarak ilk defa yurt dışında Azerbaycan, Bakü Crystal Hall'de gerçekleşen TEKNOFEST'te 10 farklı teknoloji yarışması düzenlenmiş ve bu yarışmalara bin 10 takım, 5 bin 636 yarışmacı başvurusu alınmıştır. 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşen TEKNOFEST kapsamında geleceğin odak alanları üzerine 41 farklı kategoride teknoloji yarışmaları gerçekleşmiştir. Bu yarışmalara 81 il, 96 ülkeden 333 binden fazla takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı başvurmuştur. 2024 yılında Antalya'da gerçekleşen TEKNOFEST Akdeniz'de teknoloji yarışmalarına 50 farklı kategoride 200 binden fazla takım ve 800 binden fazla genç başvurdu. Adana'da gerçekleşen TEKNOFEST Adana 2024, yine büyük bir coşkuya sahne oldu. 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen festival, 1 milyon 100 bin ziyaretçi ile buluştu. 50 ana kategori ve 128 alt kategori ile düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuran 100 ülkeden 1 milyon 650 bin genç, geleceğin teknoloji liderleri olma yolunda büyük bir adım attılar.

KKTC’de Teknoloji ve Milli Ruh Bir Araya Geldi!

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir heyecan ve yüzbinlerin katılımıyla gerçekleşti.

Lefkoşa’daki Eski Ercan Havalimanında düzenlenen ve dört gün süren TEKNOFEST KKTC, 225 bin ziyaretçiyi teknoloji, bilim ve milli duygularla buluşturdu. Katılım ve ilginin oldukça yoğun olduğu festival, dört gün boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Her anının dolu dolu geçtiği festival boyunca teknoloji yarışma çadırlarında gençler yeteneklerini sergiledi. Teknoloji yarışmaları Sosyal İnovasyon Yarışması, Uçan Araba Simülasyon Yarışması ve TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması gibi 6 ana kategori, 13 alt kategoride gerçekleşti. Bilim Sokağı, Uzay Sergisi, Planetaryum, XR Deneyim Alanları, Kıbrıs Barış Harekâtı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, DENEYAP Atölyeleri ile her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikler festival boyunca KKTC’de düzenlendi. Gökyüzünde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş ve diğer hava araçlarının gösterileri ise festival boyunca nefesleri kesti.

İkinci Durak İstanbul Olacak!

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle dikkat çeken ve Türkiye’nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST'in 2025 yılında ikinci durağı İstanbul olacak. 58 ana kategori ve 138 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlara 85 milyondan fazla maddi destek; dereceye girmeye hak kazanan takımlara ise 65 milyondan fazla lira ödül sağlanacak.