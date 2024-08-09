Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST’e tarihi, zengin kültürel mirası, lezzetli mutfağı ve sıcakkanlı insanlarıyla Adana ev sahipliği yapacak.

Geçtiğimiz yıl İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen ve 4,5 milyondan fazla teknoloji tutkununu buluşturan TEKNOFEST, bu yıl TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda milyonları ağırlayacak.

Türkiye’nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençleri bir araya getiren TEKNOFEST, Adana’da yeni rekorlar kırarak ayakları yerden kesmeye devam edecek. Gökyüzünde görsel şölen yaşatan hava gösterileri, simülasyon deneyim alanları, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantları, sergiler, gösteriler, konserler, TEKNOFEST Keşif Oyunu, bilim atölyeleri, bilim şovları ve ana sahne gösterilerinin yer alacağı TEKNOFEST, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

TEKNOFEST Akdeniz kapsamındaki TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları için bu yıl ilk kez ANTALYA ilinde 25 yarışmanın final değerlendirmeleri gerçekleştirilecek. Gençler; yapay zekâdan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine dek uzanan geleceğin odak alanlarında hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için projeleri ile kıyasıya bir yarışın içinde yer alacak. Yarışma şampiyonları, ödüllerini almak için Adana’da gerçekleştirilecek festivalde sahneye çıkacak.

Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve “Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye” hedefiyle Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST’te yarışmacılara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST 2024 kapsamında 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenen TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları’na bu yıl başvuruda bulunan 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı en iyisi olmak için mücadele edecek.

Geçtiğimiz yıllarda yarışmış TEKNOFEST’in yıldız yarışmacıları Adana'ya özel bir etkinlikle TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi çatısı altında bir araya gelecek.