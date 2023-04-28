Laborantlar Günü dolayısıyla böyle bir program düzenlediklerini belirten Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, laboratuvar hizmetlerinin yaşamın pek çok alanında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Kahvaltı programı sonrasında açıklamada bulunan Başhekim Mustafa Kozan, "28 Nisan Dünya Laborantlar Günü olarak kutlanmaktadır. Günümüzde laboratuvar hizmetleri sadece sağlık hizmetlerinde sınırlı kalmayıp yaşamın pek çok alanında önemli bir yere sahiptir. Sağlık alanında hastalıkların teşhisi ve tedavisi süreci yanı sıra, çevre güvenliği, tüketilen gıdaların kontrolü ve daha birçok alanda laboratuvarlar toplumumuza dikkatli, özenli ve özverili ekip çalışmaları ile hizmet vermektedir. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Laborantlar Günü’nüz kutlu olsun” dedi.

Laborantlar Teknikeri Mustafa Kara da program sonrasında açıklama yaptı. Tekniker Kara açıklamasında, “Sayın Başhekimiz günümüzde bizimle olduğu ve kutladığı için bizleri çok mutlu etti. 30 meslek hayatımda ilk defa yaşadığım bu davet için Sayın Başhekimiz Mustafa Kozan’a arkadaşlarım ve kendi adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi