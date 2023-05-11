Barajlar ve HES Daire Başkan Yardımcısı M. İlker Peker, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Ayhan Gürbüz ve DSİ 123. Şube Müdürlüğü teknik personeller birlikte gölet çalışmaları incelendi.
Devlet Su İşleri Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “ Aydıncık İlçesi, Kösrelik Köyünün 1,2 km kuzeybatısında Özderesi üzerinde talvegten 28,00 m, temelden 34,00 m yüksekliğinde, 1,60 hm3 depolama hacmine sahip ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipindeki Kösrelik Göleti tamamlandığında 5970 dekar tarım arazisi modern sistemlerle sulanacak” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir