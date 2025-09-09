Fenerbahçe, Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Domenico Tedesco’yu getirdi. Almanya kökenli teknik adam, kariyeri boyunca önemli Avrupa kulüplerinde ve milli takımda görev aldı.

Tedesco Kimdir?

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, 1985 doğumlu İtalyan asıllı Alman futbol teknik direktörüdür. Futbol kariyerine 2008 yılında VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenör olarak başlayan Tedesco, kısa sürede Avrupa futbolunda adından söz ettirdi.

Kariyerindeki Önemli Dönemler

Tedesco’nun ilk profesyonel teknik direktörlük deneyimi 2017 yılında Erzgebirge Aue’de oldu ve takımı küme düşmekten kurtardı. Aynı yıl Schalke 04’ün başına geçen Tedesco, 32 yaşında Bundesliga’nın en genç teknik direktörlerinden biri olarak tarihe geçti. Schalke ile ilk sezonunda ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma başarısı gösterdi.

2019 yılında Spartak Moskova’yı çalıştıran Tedesco, 2021’de RB Leipzig’e geçerek 2022 Almanya Kupası’nı kazandı. Şubat 2023’ten itibaren Belçika Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Tedesco, modern ve taktiksel açıdan esnek futbol anlayışıyla tanınıyor.

Çalıştırdığı Takımlar

Domenico Tedesco’nun çalıştırdığı takımlar şu şekilde:

VfB Stuttgart (altyapı ve yardımcı antrenör)

TSG Hoffenheim (altyapı)

Erzgebirge Aue (2017)

Schalke 04 (2017-2019)

Spartak Moskova (2019-2021)

RB Leipzig (2021-2022)

Belçika Milli Takımı (2023-2025)

Fenerbahçe, Tedesco ile resmi sözleşmeyi açıklayarak teknik direktörlük görevine getirdi. Taraftarlar ve futbol otoriteleri, genç teknik adamın sarı-lacivertli ekipteki performansını merakla bekliyor.