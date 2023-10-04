Tekirdağ'ın tarihi Kalkolitik dönemden Osmanlı İmparatorluğu'na yolculuk

Bu özel coğrafi konum, Tekirdağ'ın tarih öncesi dönemlerden itibaren sürekli olarak yerleşim görmesine yol açmıştır. Şarköy ilçesinde bulunan Kalkolitik Çağ'a ait buluntular, bölgenin eski tarihine ışık tutar.

Ancak Tekirdağ'ın tarihi sadece bu dönemlerle sınırlı değildir. Bölge, Trak kabilelerinden Grek kolonilerine, Pers hakimiyetinden Makedonya Krallığı'na ve Roma İmparatorluğu'na kadar birçok farklı topluluk ve medeniyet tarafından yerleşim görmüştür.

Antik dönemde kurulan şehirler sayesinde Tekirdağ, ticarete açılmış ve bölge ekonomisi canlanmıştır. Ancak gerçek değişiklik, M.S. 395'te Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması sonrasında gelmiştir.

Doğu Roma İmparatorluğu döneminde, şehir birçok kez saldırıya uğramış ve el değiştirmiştir. Ancak Tekirdağ'ın büyük değişikliği, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişiyle başlamış ve şehir Türk hakimiyetine girmiştir.

Tekirdağ'ın yakın tarihine bakıldığında ise Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı gibi önemli olaylarda stratejik bir rol oynamıştır. Bu dönemlerde şehir, Bulgar ve Yunan işgallerine maruz kalmış, ancak sonrasında Türk yönetimine geri dönmüştür.

Cumhuriyetin ilanından sonra Tekirdağ, modern Türkiye'nin bir parçası olarak kendi kimliğini daha da güçlendirmiştir. Tekirdağ'ın önemli bir değeri olan vatan şairi Namık Kemal, bu topraklarda doğmuş ve Atatürk'ün Harf İnkılâbı'nı gerçekleştirmek üzere şehre gelerek Tekirdağ'ın modern Türkiye tarihindeki yerini pekiştirmiştir.

TEKİRDAĞ'IN ESKİ ADLARI

Tekirdağ, tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu nedenle farklı dönemlerde farklı isimlerle anılmıştır. İşte bilinen eski adları:

Bisanthe (Bisanz): M.Ö. 5. yüzyılda kullanılan en eski adıdır.

Rhaedestus (Raidos): M.Ö. 343 ile M.S. 843 yılları arasında kullanılmıştır.

Rodosto: M.S. 843 yılından 1358 yılına kadar kullanılan adıdır.

Rodosçuk: Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış ve 1732 yılına kadar sürmüştür.

Tekfurdağı: M.S. 1732 yılından Cumhuriyet'in ilanına kadar kullanılan isimdir.

Cumhuriyetin ilanından sonra, şehir Tekirdağ olarak anılmış ve günümüzde bu isimle bilinir. (Zekiye Doğan)