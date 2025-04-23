Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, TBMM’nin milli mücadelenin en çetin günlerinde kurularak millet iradesinin temsili haline geldiğini vurgulayan Irgatoğlu, "Gazi Meclisimiz, sürmekte olan bir mücadelenin ortasında kurulmuş ve kutsal bağımsızlık savaşımızı zaferle taçlandırarak bizlere miras bırakılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan gününü çocuklara armağan etmesinin derin ve anlamlı bir mesaj taşıdığını belirten Irgatoğlu, "Bu kıymetli mirası anlamak, benimsemek ve aynı bilinçle gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir" dedi.

Milli iradenin önemine dikkat çeken Irgatoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk milletinin küllerinden doğduğu bu anlamlı gün, aynı zamanda dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Hiçbir güç, bizleri Türk ülküsünden döndüremeyecektir. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve geleceği her zaman önceliğimiz olacaktır."

Başkan Irgatoğlu, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle andı, milletin ve tüm çocukların bayramını kutladı.