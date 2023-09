2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 11 Eylül Pazartesi başlıyor. Yaklaşık 21 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tekin, öğrenci ve öğretmenlerin büyük bir heyecan ile yeni eğitim öğretim yılının kapısını arayacaklarını belirterek, "Bütün başlangıçlar; yeni umutlar, hayaller ve yeni hedeflerin yeşermesine vesile olan güzide anlardır. Bundan dolayıdır ki her birimiz bu heyecanın ortaklarıyız" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRME KARARLILIĞINDAYIZ"

Bireylerin topluma uyum sağlaması, kişilik kazanması ve iyi bir vatandaş olmasının nitelikli eğitimden geçtiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim ve öğretimdeki her olumlu gelişme bir milletin varlığının devamlılığı, kalkınması, güçlenmesi ve müreffeh yarınlara ulaşmasında hayati öneme sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimin yarınlar üzerindeki bu güçlü tesirinin idrakiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürme kararlılığındayız" dedi.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eğitimde "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşmak için azimle çalışacaklarını vurguladı.

"VATAN EVLATLARINI YARINLARA HAZIRLAYACAK YEGANE ŞAHSİYETLER, ÖĞRETMENLERDİR"

Tekin, yayımladığı mesajda öğretmenlere seslendi. Bakan Tekin, tüm öğretmenlerin emin adımlarla yürüyen güçlü bir ekip üyesi olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin geleceğine dair hangi tahayyülümüz varsa ve eğitim hususunda ne yapacaksak bunu hep birlikte yapacağız. Eğitimde gerçekleşecek başarıların en büyük pay sahibi, eğitimin lokomotifi ve Bakanlığımızın asli unsuru öğretmenlerimiz, eğitime gönül vererek ülkemizin geleceğini eğitimle şekillendirme gayretinde olan bu ekibin en dinamik üyeleridir. Bundan dolayıdır ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan 'Türkiye Yüzyılı'nda vatan evlatlarını yarınlara hazırlayacak yegane şahsiyetler, öğretmenlerdir. Çocuklarımıza rehberlik edecek, onların hayatına dokunacak ve medeniyet tasavvurumuzu maarif davamızla şekillendirecek olan sizlersiniz. Geleceğe güçlü bir şekilde uzanacak olan aziz milletimiz, siz kıymetli öğretmenlerimizin omuzlarında yükselecektir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin her anlamda destekleyicisi olacağımız gibi istişare kültürüyle şekillenen, öğretmenin saha tecrübesiyle kendini revize eden bir maarif anlayışının da güçlü bir takipçisi olmaya devam edeceğiz."

"2023-2024 eğitim öğretim yılını eğitimde toplumsal bir seferberlik dönemi olarak kabul edelim"

Velilere de seslenen Bakan Tekin, öğrencilerin kendilerine emanet olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"En kıymetlilerimiz ve yarınlarımız olan yavrularımızı sizlerle birlikte yaşama hazırlayacağız. Yeni dönemde eğitim öğretimin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için hayata geçireceğimiz yeni uygulamalarda göstereceğiniz duyarlılık, gelişim çağında olan öğrencilerimizin eğitimine ayıracağınız zaman ve özverinizden ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi, tek başımıza bizim altından kalkamayacağımız kadar büyük ve önemli bir sorumluluktur. Çocuklarımız ve ülkemizin geleceği için gelin, bu sorumluluğu hep beraber omuzlayalım, kendi çocuğumuza ve etrafımızdaki tüm çocuklara destek olalım. 2023- 2024 eğitim öğretim yılını eğitimde toplumsal bir seferberlik dönemi olarak kabul edelim."

"DÜNYAYA, İNSANLIĞA VE ÜLKENİZE KATKI SAĞLAYACAK YETENEKLERE SAHİP BİREYLER OLMAYA ADAYSINIZ"

Mesajında öğrencilere de seslenen Bakan Tekin, öğrenme, sağlıkla büyüme ve keşfetme fırsatlarını okullarda bulacaklarını belirterek, "Her biriniz, potansiyelinizi en üst düzeye çıkaracak; dünyaya, insanlığa ve ülkenize katkı sağlayacak yeteneklere sahip bireyler olmaya adaysınız. Öğretmenlerimiz, sizleri en iyi şekilde desteklemek ve rehberlik etmek için buradalar. Velilerimiz, sizlerle iş birliği içinde başarınızı desteklemeye hazır. Sizlere düşen yegâne görev, en iyi şekilde geleceğe hazırlanmaktır. Yeni dönemin sizlere sağlık ve başarı getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

11 Eylül Pazartesi başlayacak 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı, 14 Haziran 2024'te sona erecek. (İHA)