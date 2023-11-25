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Tokat’ta bulunan El Sanatları Merkezinde kadınlar 750 yıllık geleneği yaşatmaya devam ediyor. Tokatlı kadınlar, asırlık motifleri makine kullanmadan, el işçiliği ile ıhlamur ağaçlarından elde edilen kalıplara işliyor.

Ihlamur ağacının zımparalanarak başlatılan işlem üzerine işlenen motifin özel bıçaklar yardımıyla oyulmasıyla son buluyor. Oyma işleminin ardından yazma, yastık kılıfı, yorgan ve kıyafetler üzerine baskı yapılıyor. Kadınların tek tek elleriyle yaptığı ürünler yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

750 YILLIK KÜLTÜRÜ YAŞATIYORLAR

750 yıllık geleneği yaşattıklarını belirten Bilge Çelikdemir, "Tahta baskı unutulmaya yüz tutmuş bir sanattır, 750 yıllık bir geçmişi vardır. Bizler bu sanatı yaşatmak ve gelecek nesille aktarmak için burada emek veriyoruz. Bizim tahta baskıda göz bebeğimiz ıhlamur ağacıdır. Biz kalıplarımızı ıhlamur ağacından elde ederiz. Bunların aşamaları var, ıhlamur ağaçlarına zımpara yaparız, geleneksel motifleri karbon kağıt yardımıyla ağaca geçiririz. Ardından da ellerimizle özel bıçaklarımızı kullanarak tek tek işleriz. Bu işlemlerin makinesi çıktı ancak bizim buradaki amacımız geçmişi yaşatmak. Bizler el baskısı üzerine çalışıyoruz. Bir yazma burada 6 kişinin elinden geçiyor. Bu desenler zamanla her yerde olmaya başladı. Buraya meslek edinmek için gelen kursiyerlerimiz var. Hatta ruhuna iyi geldiği için gelen öğrencilerimiz de oldu. Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Tokat için ’elvan diyarı’ diye bahseder. Elvan da geçmişin bir dalıdır" şeklinde konuştu.