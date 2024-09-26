Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hande Demir, tek taş yüzüğü nedeniyle zor anlar yaşadı. Ne oldu? Detaylar haberimizde…

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hande Demir, tek taş yüzüğü nedeniyle zor anlar yaşadı. İş insanı Erdinç Acar ile olan evliliğini 2020 yılında sonlandıran ve şu sıralar emlakçı Hasan Tufan ile bir ilişki yaşayan Demir, parmağındaki yüzüğün sıkması sonucu hastaneye gitmek zorunda kaldı. Parmağı moraran Demir'in yüzüğü, doktorun 45 dakika süren operasyonu ile çıkarıldı.

YÜZÜK PARMAĞINI MORARTTI, HASTANEYE KOŞTU

Beş gün boyunca parmağından yüzüğü çıkaramayan Hande Demir, parmağında oluşan morarma nedeniyle hastaneye başvurdu. Acil serviste yapılan müdahalede doktor, yüzüğü ortadan ikiye bölerek çıkardı. Operasyon yaklaşık 45 dakika sürdü.

HANDE DEMİR KİMDİR?

1984 doğumlu Hande Demir, cemiyet hayatının tanınan simalarından Revan Sadıkoğlu'nun kızıdır. Eğitimini Işık Lisesi'nde tamamladıktan sonra Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünden mezun olmuştur. İlk evliliğini 22 yaşında Erdinç Acar ile yapan Demir, çiftin evliliği 2010 yılında sona ermiş, 2011 yılında tekrar evlenmişlerdir. Ancak bu birliktelik de 2020 yılında sonlanmıştır. Hande Demir, bu süreçte üç çocuk annesi olmuştur.

GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN OLAY

Hande Demir’in yaşadığı bu talihsiz olay, sosyete camiasında büyük yankı uyandırdı. Parmağındaki tek taş yüzükle ilgili yaşadığı sıkıntı sosyal medyada da geniş bir yer buldu. Demir’in, yaşadığı zorlu süreç sonrası sağlığına kavuşması ise yakın çevresini rahatlattı.