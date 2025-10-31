Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 11. Bölge Müdürlüğü, Yozgat’ta bulunan bir transformatör merkezinin çatısında bakım ve onarım çalışması yaptıracak. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi uyarınca açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

İstekliler, tekliflerini sadece Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden sunabilecek.

İş 30 Günde Tamamlanacak

Yozgat Transformatör Merkezi’nde yapılacak çalışma kapsamında;

140 metrekare kiremit aktarımı,

30 metre mahya kiremit,

50 metre Marsilya kiremit,

70 metre yağmur oluğu sökümü ve yeniden montajı yapılacak.

Yer tesliminin ardından 30 takvim günü içinde tamamlanması planlanan iş, sözleşme imzalandıktan sonra en geç 10 gün içinde başlatılacak.

İhale 4 Kasım’da Kayseri’de Yapılacak

İhale, 4 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00’te TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğü’nün Melikgazi/Kayseri adresinde bulunan İhale ve Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Teklifler ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-imzalı şekilde iletilecek.

Yalnızca Yerli Firmalar Katılabilecek

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Katılımcılardan; teklif mektubu, yetki belgeleri ve geçici teminat gibi standart ihale belgeleri istenecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

Teknik Yeterlilik Şartı Aranacak

İhaleye katılacak firmaların, son 15 yıl içinde benzer nitelikteki üst yapı (bina) işleri deneyimini belgelemeleri gerekiyor.

Benzer işe denk sayılacak meslek dalları arasında inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri yer alıyor.

Detaylar EKAP’ta

İhale dokümanları, https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden görülebilecek ve indirilebilecek.

İhale sonucunda, kazanan firmayla birim fiyat sözleşmesi imzalanacak.