Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tehlikeli bir şekilde yük taşıyan kamyonetin sürücüsüne ceza geldi. Olay, saat 19.00 civarlarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde gerçekleşti.
Sosyal medyada ses getiren görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Karayolunda tehlikeli nakliyat işi yapan sürücü İnegöl girişinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince durdurularak ceza uygulandı.
Ne Kadar Ceza Uygulandı?
Sürücüye, "yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek" suçundan 2 bin 72 TL cezai işlem uygulandı. Yük ise kontrollü şekilde indirildi.
Kaynak: İHA