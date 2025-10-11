Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Barbaros Mahallesi Hakimiyet Caddesi’nde ikamet eden D.K., iddiaya göre bunalıma girerek, kendine zarar vermeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, D.K. pencereye çıkarak, döner bıçağı ve spiral ile kendini kesmeye çalıştı.

D.K.’nin spirali çalıştırmasının ardından ikametin elektrikleri kesilirken, D.K. bu kez de döner bıçağıyla kendine zarar vermeye çalıştı.

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu D.K. ikna edilerek, döner bıçağı elinden alındı.

Pencereden içeri çekilen D.K. sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.