Havaların ısınması ve yağışların artması ile birlikte Yozgat Valiliği vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı bir kez daha uyardı. Baharın gelmesi ile birlikte doğada kendiliğinden yetişen mantarlar çıkmaya başladı. Yozgat Valiliği, doğada kendiliğinden yetişen mantarların zehirli olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Doğada yetişen mantarlar zehirli olabileceğinin altını çizen Valilik, “Yenmesi durumunda ölümle sonuçlanabilen zehirlenmeler görülebilir. Zehirlenme belirtileri mantarın türüne göre değişir. Zehirlenme belirtileri görüldüğünde Alo 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) aranmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Valilik, doğada bulunan her mantarın güvenli olmadığını, dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Doğada kendiliğinden yetişen mantarlar, zehirli olabilir ve tüketildiğinde ölümcül zehirlenmelere yol açabilir. Zehirlenme belirtileri, mantarın türüne göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların bilinçsizce tüketilmesi son derece tehlikelidir” denildi.