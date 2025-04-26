Havaların ısınması ve yağışların artması ile birlikte Yozgat Valiliği vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı bir kez daha uyardı. Baharın gelmesi ile birlikte doğada kendiliğinden yetişen mantarlar çıkmaya başladı. Yozgat Valiliği, doğada kendiliğinden yetişen mantarların zehirli olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Valilik Biz Kez Daha Uyardı! (2)

Doğada yetişen mantarlar zehirli olabileceğinin altını çizen Valilik, “Yenmesi durumunda ölümle sonuçlanabilen zehirlenmeler görülebilir. Zehirlenme belirtileri mantarın türüne göre değişir. Zehirlenme belirtileri görüldüğünde Alo 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) aranmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Valilik Biz Kez Daha Uyardı! (3)

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Valilik, doğada bulunan her mantarın güvenli olmadığını, dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Valilik Biz Kez Daha Uyardı! (4)

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Doğada kendiliğinden yetişen mantarlar, zehirli olabilir ve tüketildiğinde ölümcül zehirlenmelere yol açabilir. Zehirlenme belirtileri, mantarın türüne göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların bilinçsizce tüketilmesi son derece tehlikelidir” denildi.

Muhabir: Emre Akses