Valilik tarafından yapılan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde, orman ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınların önlenmesi için herkesin azami dikkat göstermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangını riski de ciddi şekilde artıyor. Bu kritik dönemde hepimize önemli görevler düşüyor” ifadelerine yer verilirken, vatandaşların günlük yaşamlarında dikkat etmeleri gereken hususlar şu başlıklarla sıralandı:

Anız Yakmayın

Tarım arazilerinde yapılan hasat işlemleri sonrasında tarlada kalan anızların yakılmasının, rüzgârın da etkisiyle büyük çaplı orman yangınlarına dönüşebileceği uyarısı yapıldı. Özellikle biçerdöverlerin çalıştığı alanlarda bu riskin daha da arttığı belirtilerek, üreticilerin alternatif yöntemlere yönelmesi istendi.

Ormanlık Alanlarda Ateş Yakmayın

Yozgat ve çevresinde bulunan ormanlık bölgelerde piknik, kamp veya benzeri faaliyetlerde açık alanda ateş yakılmaması gerektiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, "Kontrolsüz şekilde bırakılan küçük bir kıvılcım bile geniş alanlara yayılan yangınlara neden olabilir" denildi.

Sigara İzmariti Atmayın

Yol kenarlarına ve ormanlık alanlara gelişigüzel atılan sigara izmaritlerinin yangına yol açma riski taşıdığı ifade edilerek, bu alışkanlıktan vazgeçilmesi gerektiği belirtildi. Araç camından dışarı atılan izmaritlerin de yangın çıkarmada oldukça tehlikeli olduğu vurgulandı.

Atıkları Doğaya Değil, Çöpe Atın

Özellikle cam şişeler, plastik atıklar ve metal kutular gibi materyallerin doğada güneş ışığını mercek etkisiyle odaklayarak yangın çıkmasına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşlara atıklarını uygun çöp kutularına atmaları ve çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulunuldu.

Tarım Makinelerinde Tedbir Şart

Biçerdöver, balya makinesi gibi tarım ekipmanlarının yangın riskini artırabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bu makinelerle çalışanların mutlaka yanlarında su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Duman Görürseniz Vakit Kaybetmeden 112’yi Arayın

Açıklamada, vatandaşların ormanlık veya kırsal alanlarda herhangi bir duman, yanık kokusu ya da ateş belirtisi fark etmeleri durumunda, hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmeleri istendi. Bu tür erken müdahalelerin felaketleri önlemede kritik rol oynadığı belirtildi.

“Asıl Başarı Yangını Söndürmek Değil, Yangının Hiç Çıkmamasını Sağlamaktır”

Yozgat Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelerle toplumsal duyarlılık çağrısı yinelendi: "Unutmayalım ki asıl başarı, çıkan yangını söndürmek değil, yangının hiç çıkmasını sağlamaktır. Bu nedenle her zamankinden daha dikkatli ve sorumlu davranmak zorundayız."

Açıklamanın sonunda ise şu mesaj yer aldı: “Yeşil vatan hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur. Bu doğal mirası korumak için herkesin üzerine düşeni yapması hayati önemdedir.”