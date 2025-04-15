Ancak doğu bölgelerde kar, karla karışık yağmur, don ve çığ tehlikesi etkisini sürdürüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 27 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, Türkiye genelinde hava durumu iki farklı tablo ortaya koyuyor. Batı illerinde Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının artarak yaz değerlerine yaklaşacağı tahmin edilirken, doğuda kış şartları halen etkisini gösteriyor. MGM, bu kapsamda vatandaşları özellikle iç ve doğu kesimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

DOĞU’DA KAR, BATIDA GÜNEŞLİ HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, iç ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda aralıklı yağışlar görülecek. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğunu belirterek, bu bölgelerde yaşayanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Göller Yöresi başta olmak üzere birçok bölgede buzlanma ve don olayları yaşanabileceği ifade edildi.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren yarın (Salı) akşam saatlerine kadar Erzurum, Bayburt ve Hakkâri illerinin genelinde; Erzincan’ın doğusunda, Kars’ın batı kesimlerinde, Van ve Bitlis’in güney ilçeleri ile Siirt ve Şırnak’ın doğusunda yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santimetreyi aşabileceği uyarısı yapılarak, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması istendi.

RÜZGÂR SAATTE 60 KİLOMETREYİ BULACAK

Meteoroloji, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceğini belirtti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

ZİRAİ DON UYARISI: ÇİFTÇİLER DİKKAT!

Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da sabah ve gece saatlerinde zirai don hadisesi bekleniyor. MGM, tarımsal üretimle uğraşan vatandaşların il ve ilçe bazlı sıcaklık tahminlerini yakından takip etmeleri ve don riskine karşı gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguladı.

YOZGAT DAHİL 27 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceği ve yer yer tehlikeli olabileceği öngörüsüyle aralarında Yozgat, Erzurum, Bayburt, Hakkâri, Kars, Van, Bitlis, Erzincan, Siirt ve Şırnak’ın da bulunduğu toplam 27 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Sarı kod, potansiyel tehlikeli hava olaylarına işaret ederken, vatandaşların hava durumunu takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini gösteriyor.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde hava durumunda ani değişiklikler yaşanabileceğini belirterek, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların takip edilmesini ve özellikle doğu bölgelerdeki vatandaşların çığ, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli davranmalarını önerdi.