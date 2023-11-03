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"Tefal İsrail malı mı? Tefal Türk malı mı? Tefal hangi ülkenin?" sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte bu konuda detaylar:

Tefal, 1956 yılında mühendis Marc Gregoire tarafından kuruldu ve 1968 yılında Fransız şirketi Groupe SEB tarafından satın alındı. Tefal, Fransa kökenli bir markadır ve Fransız Groupe SEB tarafından yönetilmektedir. Dolayısıyla Tefal, Fransız menşeli bir markadır. İsrail malı veya Türk malı değildir. SEB Grubu dünya genelinde birçok ülkede faaliyet göstermektedir. Türkiye'de de Tefal ürünleri, Groupe SEB İstanbul adıyla pazarlanmaktadır.