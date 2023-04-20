İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayram tedbirleri kapsamında trafik uygulamalarına başlandı. Denetimler hakkında Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün açıklamalarda bulundu. İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, sürücüleri yorgun, uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramda yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Yozgat’ın farklı noktalarında trafik denetimleri düzenleyerek şoförlere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' broşürlerini dağıttı.

Yozgat’ta bayram tatili dolayısıyla şehirlerarası karayollarında araç yoğunluğu artarken, trafik polis ekipleri uygulamaları arttırdı.

"24 SAAT GÖREV BAŞINDA OLACAĞIZ"

Denetimlerle bayram boyunca kazaların en aza indirilmesinin amaçlandığını aktaran İl Emniyet Müdürü Süzgün, "60 kavşakta 24 Saat esasına dayalı olarak bütün emniyet ekiplerimiz tarafından her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Yozgat Emniyeti olarak 24 saat görev başında olacağız. Tüm personelimizle trafik birimi olarak dört koldan vatandaşlarımızın huzur içerisinde bayram yapması için canla başla çalışıyoruz. Özellikle yolcularımıza, araç kullanan sürücülerimize emniyet kemerlerini takmalarını özellikle rica ediyoruz. Çünkü meydana gelen kazalarda yüzde 60 oranında kemer, ölüm ve yaralanma konusunda ciddi anlamda büyük rol alıyor" dedi.

"15 DAKİKA MOLA VERİN"

Şehirlerarası uzun yola çıkan sürücülerin 2 saatte bir 10 dakikalık mola vermesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan İl Emniyet Müdürü Süzgün, "Bayram nedeniyle artan trafiğin olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle özellikle sürücülerimizin takip mesafesine dikkat etmeleri, yorgun, uykusuz araç kullanmamalarını ve hız kurallarına uymalarını istiyoruz. Tüm sürücülerimizden gözlerini telefona değil, yola bakmalarını istiyoruz. Bu şekilde olduğu zaman bayramda güvenli bir şekilde yolculuk yapabilirler. Uzun yolculuk yapan sürücülerimize özellikle belirtmek istiyoruz ki, 2 saatte bir mola vermelerini öneriyoruz. Araçtan dışarı çıkıp temiz hava almalarını istiyoruz" şeklinde konuştu. Alpaslan Demir