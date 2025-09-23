Çekerek İlçe Müftülüğü tarafından yapılan paylaşımda TDV tarafından 5’inci ve 9’uncu sınıf öğrencilerine Kur’an-ı Kerim hediye edeceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen proje, 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde de devam edecek. Proje ile Kur’an-ı Kerim’i okuyan, anlayan ve hayatına uygulayan nesillerin yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

50 Bin Öğrenciye Hediye Edilecek

Bu kapsamda, ortaokul 5’inci sınıf ve lise 9’uncu sınıfta seçmeli Kur’an-ı Kerim dersini tercih eden yaklaşık 50 bin öğrenciye Kur’an-ı Kerim ulaştırılması planlanıyor.

Çekerek İlçe İlçe Müftülüğü yapmış olduğu paylaşımda, “Nesillerin ilahi mesajları okuması, anlaması ve uygulaması için başlatılan projeye ilişkin talepler, 31 Ekim 2025 tarihine kadar https://tdv.org/tr-TR/dersimiseciyorum-basvuruformu web adresinden alınacak.

Hayırseverler ise öğrencilere Kur’an-ı Kerim ulaştırılmasına katkıda bulunabilecek. “KURAN” yazıp 4333’e SMS göndererek 200 lira bağış yapılabilecek. Ayrıca https://bagis.tdv.org/ üzerinden, il ve ilçe müftülüklerinden veya TDV mobil uygulaması aracılığıyla da projeye katkı sağlanabilecek” denildi.