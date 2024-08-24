TDV Genel Müdürü İzani Turan, hayırseverlerin destekleriyle 300 bini aşkın öğrenciye eğitim ve burs desteği verildiğini bildirdi.

Genel Müdür Turan, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yatırım olduğunun bilinciyle hareket ederek, söz konusu eğitim kampanyasını sürdürdüklerini belirtti.

Her alanda eğitimi önceleyen bir Vakıf olduklarını belirten Turan, “İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensupları olarak, 14 farklı burs programıyla her yıl yurt içinden ve yurt dışından binlerce öğrenciye yurt, burs, kurs imkânı sağlıyoruz. Ortaöğretim, lisans ve lisansüstü seviyelerde yerli ve uluslararası öğrencilere destek vererek, geleceği imar edecek gençlerin hayallerinin gerçekleşmesine destek oluyoruz” diye konuştu.

114 FARKLI ÜLKEDEN ÖĞRENCİYE EĞİTİM İMKANI

Eğitim faaliyetleri kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın 114 farklı ülkesinden öğrenciye eğitim imkânı sundukları bilgisini veren Turan, “Bilimin-ilimin izinde gençleri hayırseverlerimizin emanetleriyle destekliyoruz. Bu kapsamda yükseköğrenim öğrenci yurtları, öğrenci evleri, anaokulu, kolej ve üniversite gibi eğitim kurumları açıyor; uluslararası Anadolu imam hatip lisesi, uluslararası ilahiyat programları ve yurt dışı eğitim kurumlarımız ile dünyanın 114 farklı ülkesinden öğrencilere eğitim imkânı sunarak milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz” ifadelerini kullandı.



Turan, yurt içi ve uluslararası burs programlarından 2023-2024 akademik yılında toplamda 5 bin 840 öğrencinin faydalandığını, Vakfın kurulduğu günden bu yana kadar ise 300 bini aşkın öğrenciye burs ve eğitim desteği verildiğini açıkladı. Turan, gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri ve çeşitli destekleri genişleterek sürdüreceklerini aktardı.

Eğitimde destek konusunda pozitif ayrımcılık yaptıklarına da değinen Turan, “Vakfımız hafız öğrencilere, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, yurtlarımızda barınan ve eğitim programlarımıza devam eden öğrencilere burs ve eğitim desteği de vermektedir” dedi.

Turan, Vakfın eğitim kampanyasına destek vermek isteyen hayırseverlerin, “EĞİTİM” yazıp 5601’e SMS göndererek 25 lira bağışta bulunabilecekleri gibi bagis.tdv.org web adresinden, TDV Mobil Bağış uygulamasından kampanyaya destek verilebildiğini söyledi. Turan, yapılan bağışlarla öğrencilerin konaklama, yemek ve kırtasiye gibi birçok ihtiyacının karşılanacağını kaydetti.