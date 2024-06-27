Türkiye Diyanet Vakfı, 30 yılı aşkındır düzenlediği vekaletle kurban organizasyonunda bu yıl da ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırırken dünyanın farklı noktalarında Kur’an-ı Kerim’in mushaf olarak ulaşmakta güçlük çeken insanları da unutmadı.

TDV, “1 Kurban 1 Kur’an” projesiyle geçtiğimiz Kurban Bayramı içerisinde 20 ülkede toplam 70 bin adet Kur’an-ı Kerim’i muhtaçlara dağıttı. Bunun yanında yurt içinde de 10 bin adet Kur’an-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, Vekaletle kurban organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen projenin önemine değinerek, "İlahi kitabımız Kur’an-ı Kerim, bize doğru yolu gösteren rehberdir. Kur’an, şifa ve rahmettir; dertli gönüllere devadır. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu bilinçle hareket edip bu anlamlı proje ile alicenap milletimizin kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara Kur’an-ı Kerim hediye ederek manevi ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyoruz” dedi.

“KUR’AN-I AHŞAP LEVHALARDAN EZBERLEMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Dünyanın dört bir yanında Kur’an-ı Kerim’e mushaf haline erişmekte ciddi güçlük çeken insanların bulunduğuna dikkat çeken Turan, “Özellikle Afrika’da insanlar ‘luh’ adı verilen ahşap levhaların üzerine yazılmış ayetleri ezberleyerek hafızlık yapıyorlar. İmkansızlıklardan dolayı Kur’an-ı Kerim’i mushaf halinde göremeyen milyonlarca mazlum ve mağdur var. Hayırseverlerimizin desteğiyle Cenab-ı Hakk’ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesajları mushaf halinde yolumuzu gözleyen kardeşlerimize ulaştırıyoruz” diye konuştu.

80 BİN ADET KUR’AN-I KERİM ULAŞTIRILDI

Turan, “1 Kurban 1 Kur’an” projesiyle 2024 yılı vekaletle kurban organizasyonu içerisinde Kur’an-ı Kerim dağıtımı yapılan ülkelerle ilgili şu bilgileri verdi: “Somali, Afganistan, Kenya, Burundi, Mozambik, Tanzanya, Çad, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malawi, Benin, Togo, Bangladeş ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 20 ülkede 70 bin adet Kur’an-ı Kerim’in dağıtımını söz konusu organizasyonumuz kapsamında gerçekleştirdik. Ayrıca yurt içinde de 10 bin adet dağıtım yaptık.”

Vakfın yıl içerisinde sürdürdüğü “Hediyem Kur’an Olsun” kampanyasıyla ilgili de bilgi veren Turan, “Bütün insanlığı hidayete ve ebedi kurtuluşa davet eden ilahi kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hayırseverlerimizin destekleriyle kardeşlerimize ulaştırmayı sürdürüyoruz. ‘Hediyem Kur’an Olsun’ projesi kapsamında Türkiye, Asya, Afrika, Balkanlar ve Ortadoğu’daki 96 ülkeye toplam 1 milyon 835 bin 475 adet Kur’an-ı Kerim dağıtıldı. 41 farklı dilde basılan Kur’an-ı Kerimlerin dağıtımları görevli ve gönüllülerimizce sürüyor” ifadelerini kullandı.

Turan, “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında bir kişinin daha Kur’an-ı Kerim ile tanışmasına vesile olmak isteyen hayırseverlerin ‘KURAN’ yazıp 4333’e SMS göndererek 150 lira tutarında bir Kur’an’ı ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini belirterek aynı zamanda bagis.tdv.org sitesinden, bankalar yoluyla projeye destek olabileceklerini söyledi.