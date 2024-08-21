Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Başkanlık Müşaviri, TDV Mütevelli Heyeti Üyesi ve TDV Yurtlar İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatih Kurt, yeni eğitim öğretim yılında 29 ilde 36'sı kız, 16'sı ise erkek olmak üzere toplam 52 yurt binasıyla 12 bin üniversite öğrencisine güvenli ve konforlu barınma imkânı sağlanacağını açıkladı.

Doç. Dr. Fatih Kurt, TDV yurtlarının sadece fiziki koşullarıyla değil, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan çalışmalarla da ön plana çıktığını belirtti.

Kurt, "Yurtlarımız, gençlere kaliteli ve ferah mekânlarda eğitim hayatlarını sürdürme olanağı sunarken, akademik ve sosyo-kültürel gelişimlerine de büyük katkı sağlamaktadır. Tecrübeli kadromuz ve öğrenci merkezli yönetim anlayışımızla, öğrencilerimizin daha donanımlı bireyler olmaları için çeşitli atölye çalışmaları, kurslar, manevi programlar, sportif etkinlikler, geziler ve kamplar düzenlemekteyiz" diye konuştu.



TDV yurtlarında ev sıcaklığında bir barınma imkanı sunulduğunu da ifade eden Doç. Dr. Kurt, "Milli ve manevi değerlerimiz üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programlarla, Türkiye Diyanet Vakfı’mızın öncülüğünde birçok sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimize akademik destek sunuyor, nezaket ve zarafet sahibi bireyler olmalarına katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni dönem için online başvuruların başladığını belirten Kurt, TDV yurtlarının hızla büyüyen, temiz, güvenli ve nezih bir ortamda ekonomik fiyatlarla hizmet sunduğunu vurguladı.

Yükseköğrenim öğrencileri, TDV yurtları hakkında detaylı bilgi almak ve online ön kayıt yapmak için "www.tdvyurt.com.tr" adresinden bilgi alabiliyor.