Müftü Gülden TDV yurdunun yatılı yaz kuran kursları ile şenlendiğini ifade etti.

Müftü Gülden ziyarette yaptığı açıklamada, “Camilerimiz başta olmak üzere Kur'an kurslarımız ve Başkanlığımızca uygun görülen diğer mekânlarda açılan yaz Kur'an kurslarında, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere temel dini bilgiler, İslam inanç esasları, ibadetler, ahlaki değerler ve Hz. Peygamberin (s.a.s.) örnek hayatından davranışlar öğretilerek, çocuklarımızın dini ve ahlaki gelişimlerini şekillendirmelerine rehberlik yapılırken, diğer yandan program kapsamında gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle de sorumluluk, fedakârlık, yardımlaşma, vatan, millet, bayrak, şehitlik gibi milli ve manevi değerlerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu yıl eğitime 3 Temmuz itibarı ile başlayan Yaz Kur'an kursu eğitimlerini yerinde görmek, eğitimlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak üzere kursları yerinde görüp öğrencilere sohbet ve nasihat eden İl Müftümüz Sayın Ali Gülden yaz kursu eğitimine 45 civarında öğrenci ile başlayan TDV Yatılı Kur’an kursu öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. 4+4 olmak üzere 8 hafta sürecek eğitime katılan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, kitap okuma saatleri ve çeşitli etkinliklerle yaz kursunu değerlendirecek” diye konuştu.

Öğrenciler için zamanına değer katmanın önemini vurgulayan Müftü Gülden, "Burada edindiğiniz bilgiler ve geçirdiğiniz kaliteli zaman hayatınız boyunca size yol gösterecektir. Burada güzel arkadaşlık ve dostluklar kazanacak, hayat boyu kullanacağınız bilgi ve ahlaki erdemlerle donanacaksınız” ifadelerini kullandı. Mustafa Babayiğit