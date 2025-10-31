Şube bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kolları gönüllüleri, kent merkezinde belirlenen aileleri ziyaret ederek gıda paketleri ve yardım kartları teslim etti.

“Kardeşlerimiz için kapı kapı dolaşıyoruz” sloganıyla sürdürülen çalışma kapsamında gönüllüler, yardım yapılan ailelerle sohbet ederek hem ihtiyaçlarını dinledi hem de moral desteğinde bulundu.

Program kapsamında yapılan açıklamada, hayırseverlerin katkılarıyla yardımların düzenli olarak devam ettiği vurgulandı: “Her destek, yüreklere dokunan iyiliğe ve samimi bir tebessüme dönüşüyor. Gönüllülerimizle birlikte, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanındayız. Emanet bilinciyle çalışıyor, yardımları titizlikle hak sahiplerine ulaştırıyoruz. Paylaşarak çoğalmanın ve dayanışmanın bereketine inanıyoruz.”

Yardım faaliyetlerinin yalnızca maddi destekle sınırlı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, gönüllülerin ziyaretleri sırasında ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiği ve sosyal dayanışma ruhunu güçlendirmeye yönelik çaba içinde oldukları belirtildi.

TDV Yozgat Şubesi, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak adına hayırsever vatandaşlara destek çağrısında bulundu: “Gönüllülük bilinciyle sahadayız. Yozgat'ta iyilik hareketinin büyümesi için tüm hayırseverleri çalışmamıza omuz vermeye davet ediyoruz.”

Türkiye Diyanet Vakfı’nın sosyal yardım faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.