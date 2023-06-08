TDV Yozgat Şubesi yetkilileri Bizler Din-i Mübin-i İslam’a hizmet etmekle görevliyiz. Yeryüzünü imar etmekle sorumlu olduklarını ifade ettiler.

Yetkililerden yapılan açıklamada; “Görevimizi yerine getirirken sorumluluğumuz iki katına çıkıyor. Vekâletle Kurban organizasyonunda da hizmet ederken bu bilinçle hareket etmeliyiz. Öncelikle kendimiz doğru adımlar atarak vatandaşımızın güvenini kazanmak noktasında sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Vatandaşımız kurban konusunda bizlere güveniyor. Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, vekâlet yoluyla kurbanlarının bir kısmını yurt içinde bir kısmını da yurt dışında kesilmesini talep eden vatandaşlarımızın emanetlerini profesyonel bir şekilde emanet bilinciyle sahiplerine ulaştırmak için elinden tüm imkânlarını vatandaşımızın hizmetine sunuyor. Böylelikle yurt içinde ve dışında sosyal adalet, kardeşlik ve ihtiyaca cevap vermek noktasında çok güzel hayır kapıları açılıyor. Bu hepimiz için iftihar vesilesidir” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir