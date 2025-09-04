Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2025-2026 akademik yılı burs programları için başvuruların başladığını duyurdu. Lisans ve lisansüstü öğrenciler, 26 Eylül 2025’e kadar çevrim içi olarak başvuru yapabilecek.

Hangi Programlar Var?

TDV bursları, öğrencilere sadece maddi destek sağlamıyor; akademik, sosyal ve kültürel alanlarda da imkanlar sunuyor. Programlar arasında:

İlahiyat Akademi

İlahiyat Akademi Destek

Özel Destek Akademi

Özel Destek Başarı

Uluslararası AİHL Mezun Akademi

Lisansüstü İlahiyat Akademi

yer alıyor. Öğrenciler 9 ila 12 ay sürecek burs desteğinden faydalanabilecek ve çeşitli etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Burs başvuruları, Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve üniversitelerin iş birliğiyle yürütülüyor. Başvurular, diyanetburslari.tdv.org adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. Başvuru süreci ve program detaylarına da aynı internet sitesinden ulaşılabiliyor.