TCDD, 57 engelli ve 46 eski hükümlü olmak üzere toplam 103 işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 15-21 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruların ardından, şartları karşılayan adaylar arasından oluşturulacak nihai liste TCDD tarafından ilan edilecek. Bu listede yer alan adaylar, gerekli belgeleri hazırlayarak şahsen ya da posta yoluyla başvuru sürecini tamamlayacak. Adaylar daha sonra Ankara’da yapılacak sözlü sınava davet edilecek.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ŞARTLAR

Engelli kontenjanı kapsamında başvuru yapacak adayların, en az yüzde 40 oranında engelli olduğunu gösteren rapora sahip olması gerekiyor. Ayrıca, adayların meslek yüksekokulu veya herhangi bir önlisans bölümünden mezun olmaları şartı aranıyor.

ENGELLİ ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Öğrenim belgesi (diploma fotokopisi)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı (e-Devlet veya Cumhuriyet Savcılığı’ndan)

Askerlik durum belgesi

İş Talep Bilgi Formu (fotoğraflı)

Başvuru Formu

Engelli Durum Belgesi

EKPSS sonuç belgesi

ESKİ HÜKÜMLÜ ADAYLAR İÇİN BELGELER

Eski hükümlü kontenjanı için başvuran adayların da belirli belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Bu belgeler şunlar:

Öğrenim belgesi (diploma fotokopisi)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı (mahkeme kararı ile birlikte)

Askerlik durum belgesi

2024 KPSS sonuç belgesi

İş Talep Bilgi Formu (fotoğraflı)

Başvuru Formu

Eski Hükümlü Belgesi ve gerekçeli mahkeme kararı

SÖZLÜ SINAV ANKARA’DA YAPILACAK

TCDD tarafından yapılacak sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek. Sınav yeri; Hacıbayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:3 Altındağ/ANKARA adresi olarak açıklandı. Sözlü sınav tarihleri ve detayları, belge teslim sürecinin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek.

DEĞERLENDİRME KPSS VE EKPSS PUANLARINA GÖRE

TCDD’nin işçi alımında engelli adaylar için EKPSS, eski hükümlü adaylar için ise KPSS puanı esas alınacak. Değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar, Devlet Demiryolları bünyesinde istihdam edilerek görev yapmaya başlayacak.

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