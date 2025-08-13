İşe alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek ve başvurular 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

TCDD’nin personel alımı duyurusu, özellikle lise mezunu iş arayanlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra, gerekli belgeleri şahsen teslim edecek.

Alım sürecinde uygulanacak yöntemler, pozisyonlara göre değişiklik gösterecek:

5 makinist kadrosu için başvuran adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. Bu pozisyon için başvuru yapacak kişilerin, “Tren Makinisti (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi”ne sahip olmaları şart.

Geriye kalan 224 işçi için ise kura yöntemi uygulanacak. Kuraya katılacak adayların, “Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında çalışabilir” raporunu sunmaları gerekecek.

Kura çekimi, 11 Eylül 2025 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğü binasında noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Başvuru Şartları

TCDD’nin yayımladığı ilana göre adaylarda aranan başlıca koşullar şunlar:

Yaş Şartı: İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını aşmamış olmak.

Cinsiyet Şartı: Erkek olmak.

Eğitim Durumu: En az lise mezunu olmak.

Askerlik: Askerlikle ilişiği bulunmamak.

Adli Sicil: Devletin güvenliğine karşı suçlar, hırsızlık, rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak.

Sosyal Güvence: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Çalışma Şartı: Gece ve vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterebilecek durumda olmak.

Başvuru süreci ve kura/ sınavların tamamlanmasının ardından nihai sonuçlar, TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin resmi internet sitesi olan [www.tcddtasimacilik.gov.tr](http://www.tcddtasimacilik.gov.tr) adresinden duyurulacak. Adaylar, süreçle ilgili tüm gelişmeleri buradan takip edebilecek.

TCDD yetkilileri, bu alımın demiryolu taşımacılığında hizmet kalitesini artıracağını ve istihdam açısından da önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.