İzmir Liman İşletme Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü ve Vangölü Feribot Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek işçilerden 46’sı sözlü sınav usulüyle, 34’ü ise noter huzurunda kura çekimiyle belirlenecek.

Başvurular İŞKUR Üzerinden

İş gücü talepleri, 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi ([esube.iskur.gov.tr](https://esube.iskur.gov.tr)) üzerinden yayımlandı. Adaylar başvurularını aynı adres üzerinden gerçekleştirebiliyor.

46 İşçi Sözlü Sınavla Alınacak

Sözlü sınav usulüyle alınacak işçiler için adayların;

İlan tarihi itibarıyla belirtilen meslek yüksekokulu programlarından birinden mezun olmaları,

31 yaşından gün almamış olmaları,

Başvuru yapılan il için ikamet şartını karşılamaları gerekiyor.

Başvurusu kabul edilen adaylar evraklarını TCDD’nin resmi internet sitesinde ilan edilecek tarihler arasında teslim edecek. Evrak incelemesi sonrası şartları sağlayanlar sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavda adayların özgüven, iletişim, problem çözme ve mesleki bilgileri değerlendirilecek. Sınav 100 puan üzerinden hesaplanacak olup, puanlama %60 sözlü sınav, %40 KPSS sonucu dikkate alınarak yapılacak. 60 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak.

34 İşçi Kura ile Belirlenecek

Noter huzurunda kura yöntemiyle belirlenecek 34 işçi için adayların;

İlgili bölümlerden mezun olmaları,

31 yaşını doldurmamış olmaları (gemiadamı meslekleri için 36 yaş şartı),

İlan tarihinden önce ilgili il sınırlarında ikamet etmeleri gerekiyor.

Gemiadamı mesleklerine başvuracak adayların ayrıca Gemici Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve STCW belgelerine sahip olmaları şart koşuluyor. STCW belgesi olmayanların, işe başlama tarihinden önce bu belgeyi almaları zorunlu.

Kura çekimi, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak. Sonuçlara göre asil ve yedek aday listesi belirlenecek.

Belgeler ve Sonraki Süreç

Başvurularını yapan adaylar, gerekli belgeleri belirtilen tarihler arasında TCDD’ye teslim edecek. Şartları karşılamayanların başvuruları kabul edilmeyecek ve bu durum İŞKUR’a bildirilecek. Evraklarını posta yoluyla gönderen ancak şartları sağlamayan adayların belgeleri, teslim süresinin bitiminden 1 ay sonra imha edilecek.

TCDD’nin işçi alım sürecine dair tüm güncellemeler ve kesin tarihler, [www.tcdd.gov.tr](http://www.tcdd.gov.tr/) adresinden kamuoyuna duyurulacak.