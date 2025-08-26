Resmî açıklamaya göre, alımların bir kısmı KPSS puanı ile bir kısmı ise KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

Yayımlanan ilana göre alımlar; yükleme işçisi, liman vinç operatörü, gemi işçisi, elektrikçi, makine bakım onarımcısı, makine teknisyeni, motor ve makine teknisyeni, kaynakçı, tornacı, gemi yağcısı, gemici, başmakinist, usta gemici, makine lostromosu ve güverte lostromosu gibi birçok mesleği kapsıyor.

KPSS ile 46 İşçi Alımı

KPSS puanıyla yapılacak alımlarda adayların şu şartları taşıması gerekiyor:

İlan tarihi itibarıyla belirtilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü için başvuracakların İstanbul il sınırlarında ikamet ediyor olması.

Adayların evrak teslimi, mülakat ve diğer süreçler TCDD’nin resmî web sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak ve adaylar sözlü sınav ile değerlendirilecek. Sınavda; iletişim becerileri, özgüven, problem çözme yeteneği ve mesleki bilgi ölçülecek. Başarı puanı, %60 sözlü sınav + %40 KPSS puanı esas alınarak hesaplanacak.

KPSS Şartsız 34 İşçi Alımı

KPSS şartı aranmayan alımlarda ise şu kriterler aranıyor:

İlan edilen bölümlerden mezun olmak,

31 yaşından gün almamış olmak, gemiadamı mesleklerinde ise yaş sınırı 36,

Başvuru yapılacak il sınırlarında ikamet etmek,

Gemiadamı kadrolarına başvuracakların Gemi Adamları Bilgi Sistemi’ne (GİBS) kayıtlı olması,

Gerekli denizcilik yeterlilik belgelerine sahip olmak.

Bu alımlarda adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Başvurular Başladı

TCDD işçi alımı için başvurular İŞKUR’un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başladı. Adaylar, başvurularını 29 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek.