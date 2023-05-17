ESAS NO : 2014/487 Esas

KARAR NO : 2021/333

DAVALI : FATMA YEŞİLAY -45541935534



Davacı YUNUS YEŞİLAY tarafından aleyhinize mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında, araştırmalara rağmen mahkememizce adresinize ulaşılamamış olması nedeniyle Tebligat Kanununun 29. ve devamı maddeleri gereğince, davacı vekili tarafından verilen 03/05/2023 havale tarihli istinaf başvuru dilekçesinde istinaf ve ıslah başvurularının kabulü ile 08/07/2021 tarih ve 2014/487 E. 2021/333 K. sayılı kararın kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak ıslah ve istinaf taleplerinin (boşanma ilamının tanınması) doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesi yönünde istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, istinaf başvuru dilekçesi tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.15/05/2023